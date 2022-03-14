ДОДАТКОВИЙ ЕВАКОПОЇЗД З КРОПИВНИЦЬКОГО ДО ЛЬВОВА ВИРУШИТЬ СЬОГОДНІ

Сьогодні, 14 березня, АТ «Укрзалізниця» додає евакуаційні рейси з міст, де наразі спостерігається найбільший попит пасажирів. Зокрема, о 16:00 з Кропивницького вирушить електропоїзд до Львова через Знам’янку.

Зазначимо, що «Укрзалізниця» оперативно коригує графік евакуаційних поїздів, слідкуючи за ситуацією на вокзалах.

З графіком поїздів можна ознайомитися на сайті https://uz-vezemo.com або за довідковими лініями 0 800 503 111, 044 465 33 44.

Нагадаємо, поїзд за таким маршрутом вирушив вчора, 13 березня.