КРОПИВНИЦЬКИМ ВОЛОНТЕРАМ ПОТРІБНЕ ПАЛИВО!

Волонтерська група Павла Кучеренка (м.Кропивницький) потребує палива для поїздки на Схід.

Про це у соцмережах повідомив її очільник Павло Кучеренко:

Друзі, уже сім машин ми відвезли на лінію війни. Лисичанськ, Кремінна, Рубіжне, Лиман. Дуже багато доставили нашим захисникам, але…. Ще дуже багато треба відвезти. Завтра виїжджаємо на Авдіївку, Піски, Новомихайлівку. Везти є що, а ось заправляти машини вже нема чим і за що. Тож дуже прошу вас, у кого є дизпаливо, бензин, газ – допоможіть. Разом ми переможемо у війні проти російського окупанта!

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