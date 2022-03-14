КРОПИВНИЧАНИ ПОПРОЩАЛИСЯ ІЗ ЗАГИБЛИМИ ВОЇНАМИ-ГЕРОЯМИ

Сьогодні, 14 березня, кропивничани провели в останню путь трьох захисників України.

Попрощатися зі старшим лейтенантом Олександром Ніколаєвим, старшим сержантом Євгенієм Волошиним та старшим солдатом Олександром Лапком прийшли рідні, друзі, земляки, бойові побратими.

Всі троє військовослужбовців героїчно загинули 5 березня в Луганській області в ближньому бою з російськими диверсантами.

Квіти від Кропивницької міської ради до могил Героїв поклав заступник міського голови Сергій Колодяжний.

Молебень за загиблими відслужив єпископ Кропивницький і Голованівський Православної церкви України Отець Марк.