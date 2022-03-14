ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 06.00 14.03.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Стан, положення та характер дій сил оборони – без суттєвих змін.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Збройними Силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України. За попередню добу угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати (інформація щодо типу уточнюється).

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.