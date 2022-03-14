14 НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА 6 ТИСЯЧ БІЖЕНЦІВ: КІРОВОГРАДЩИНА ЗА ДОБУ

Голова ОВА Андрій Райкович привітав земляків з Днем добровольця та оприлюднив нову інформацію про ситуацію в області.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі очільник області написав наступне:

Доброго ранку всій Україні!

Ми витримали довгу від тривоги ніч. Я дякую всім за витримку.

Як зранку повідомив – ситуація на території області контрольована. І хто б яким не був втомленим, точно знаю – всі вже на роботі.

Кіровоградщина за добу дала прихисток більше 6 тисячам біженців. Майже третина з них – діти. Обласний лічильник доброти – більше 45 тисяч переселенців. Вони тут, в центрі України, мали дах над головою і тепло наших сердець.

Щодня цікавлюсь дітворою з Миколаївщини. Будьте спокійні, у них все добре. Вони вже наші.

За добу маємо маленький рекорд. Вперше під цими довгими сиренами світ побачили аж 12 дівчаток! І 2 козаки! Нехай це буде гарним символом.

Сьогодні ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ. Світ уже знає силу цих воїнів. І сьогодні вони б’ються з лютим ворогом. Але тепер їх значно більше – це вся наша незламна країна! Це всі ви, дорогі мої земляки, дорогі мої українці! Кожен на своєму місці – все для перемоги. Слава вам. Слава усім Героям.

Разом ми сильні. Україна переможе!