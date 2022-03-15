НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАТРИМАЛИ ЗРАДНИКА

Управлінням СБ України в Кіровоградській області затримано колаборанта.

Громадянин України, місцевий мешканець, який офіційно не працевлаштований та має значний досвід роботи в радіоелектроніці, вчинив низку дій, що підпадають під державну зраду.

Встановлено, що колаборант на одному з профільних російських форумів висловлював свою проросійську позицію, зневагу до ЗСУ та керівництва держави, чим створив дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу.

За вказаним фактом СВ УСБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 КК України.

14.03.2022 зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.109 КК України та направлено до суду клопотання про визначення міри запобіжного заходу.