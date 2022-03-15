ОЛЕКСАНДР МОСІН: ЗАВДАННЯ №1 – ПІДТРИМКА КОМУНАЛЬНОГО ПОРЯДКУ І ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ КРОПИВНИЦЬКОГО

Збройні Сили України мужньо боронять кожний метр української землі, завдання ж міської влади Кропивницького полягає у такому ж наполегливому забезпеченні стабільної роботи усіх сфер життєдіяльності обласного центру.

На цьому наголосив заступник міського голови Олександр Мосін під час апаратної наради сьогодні, 15 березня.

– Найперше, у місті має підтримуватися комунальний порядок. Для того, щоб кропивничани мали можливість потужно допомагати українській армії, направляти гуманітарну допомогу в міста, обпалені війною, будувати надійний захист рідного Кропивницького, необхідно, щоб у місті чітко працювали комунальні служби, була забезпечена стабільна діяльність закладів охорони здоров’я, необхідно, щоб відновили свою роботу підприємці, – відзначив Олександр Мосін.

Враховуючи ситуацію, підкреслив заступник міського голови, важливо продовжувати роботу з наведення порядку у всіх найпростіших об’єктах укриття. Олександр Мосін доручив відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення продовжити інспекцію підвалів багатоповерхівок, а комунальні служби – забезпечити їхню комплектацію, наявність світла та запасу води.

Окрема увага під час апаратної наради була приділена підтриманню територій міста в належному санітарному стані, своєчасному вивезенню побутових відходів та безперебійній роботі міського сміттєзвалища. За інформацією директора ТОВ «Екостайл» Олени Домбровської, підприємство працює за затвердженим графіком і намагається своєчасно звільняти від побутових відходів контейнерні майданчики. У той же час, вона звернула увагу на низький рівень розрахунків мешканців міста, особливо селища Нового, за отримані послуги, що ставить під загрозу безперебійну роботу підприємства.

– У жодному разі вивезення сміття з території міста не може бути припиненим, – жорстко поставив вимогу Олександр Мосін. – Селище Нове – це територія нашого міста. Попрацюйте його мешканцями, зверніться через засоби масової інформації. Одночасно прошу підключитися до вирішення проблеми головне управління житлово-комунального господарства. Але вивезення побутових відходів в умовах воєнного часу має бути стабільним.

Заступник міського голови доручив також управлінню охорони здоров’я оперативно зібрати керівників фармацевтичної мережі міста, щоб визначити ситуацію з наявністю ліків в аптеках та проконтролювати механізм ціноутворення.

– Безпідставного підвищення вартості фармацевтичної продукції бути не може, – попередив Олександр Мосін. – Таку позицію озвучив і голова ОДА Андрій Райкович під час зустрічі з фармацевтами усієї області.

Крім того. підприємництво у Кропивницькому має повноцінно повернутися на свої робочі місця. Відповідні виконавчі органи міської ради мають їм максимально посприяти у налагодженні економічних зв’язків з регіонами, де не ведуться бойові дії та із закордонням, щоб мати можливість отримувати необхідні комплектуючі для поновлення підприємницької діяльності.