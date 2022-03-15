ПОПРИ ВІЙНУ ПЕНСІОНЕРИ КІРОВОГРАДЩИНИ ОТРИМАЛИ ПІДВИЩЕНІ ПЕНСІЇ

1 мільярд 20 мільйонів гривень склали пенсійні виплати на Кіровоградщині у березні.

Як повідомила начальниця ГУ Пенсійного фонду України в області Наталія Сімонян, загалом у березні на пенсійні виплати нараховано на 81 мільйон гривень більше, ніж за попередній місяць.

У Головному управлінні пенсійного фонду України інформують, що на пенсійні виплати у березні держава спрямувала 47,1 млрд грн або 100% потреби в коштах до кінця виплатного періоду (для виплати місячної пенсії одержувачам через уповноважені банки та АТ “Укрпошта” з встановленими датами виплати по 25 число включно).

Станом на 14 березня:

– банки зарахували кошти на рахунки 99,54% одержувачів. Іншим пенсіонерам зарахування завершиться найближчим часом;

– за повідомленням АТ “Укрпошта” в регіонах, де проводиться виплата, пенсії доставлено 41% поштових пенсіонерів. Виплачено 52,2% профінансованої суми;

– виплата пенсій у березні забезпечується з урахуванням особливостей, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162 “Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану”.

Це може стосуватися продовження періоду доставки пенсії додому у разі необхідності і після 25 числа, а також можливості отримання пенсії за тимчасово зміненим фактичним місцем проживання одержувача, якому пенсія виплачувалася АТ “Укрпошта”.