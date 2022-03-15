РІВЕНЬ СПЛАТИ ЗА СПОЖИТІ КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВПАВ ДО КРИТИЧНОЇ МЕЖІ

З проханням за першої можливості негайно сплатити за комірне до кропивничан звернувся заступник міського голови Олександр Вергун.

– Шановні кропивничани, звертаюся до вас із проханням сплатити за спожиті комунальні послуги. Не дивлячись на те, що сирени тривоги лунають вдень і вночі, наші комунальні підприємства, двірники, аварійно-диспетчерська служба працюють у звичному режимі. Людям потрібно виплачувати заробітну плату. Дякуючи Богу, у Кропивницькому ситуація поки спокійна, тому сплатіть за комунальні послуги, щоб місто могло і далі нормально функціонувати і забезпечувати тепло-, водо-, газо- й електропостачання у ваші домівки, – закликав Олександр Вергун. – Шановні кропивничани, звертаюся до вас із проханням сплатити за спожиті комунальні послуги. Не дивлячись на те, що сирени тривоги лунають вдень і вночі, наші комунальні підприємства, двірники, аварійно-диспетчерська служба працюють у звичному режимі. Людям потрібно виплачувати заробітну плату. Дякуючи Богу, у Кропивницькому ситуація поки спокійна, тому сплатіть за комунальні послуги, щоб місто могло і далі нормально функціонувати і забезпечувати тепло-, водо-, газо- й електропостачання у ваші домівки– закликав

За словами посадовця, станом на 14 березня рівень сплати населенням за комунальні послуги складає не більше 13%. Проплати просідають буквально за всіма видами комунальних послуг, особливо ж за управління житловими будинками ЖЕО, ЖЕКам. Це кошти, з яких оплачується обслуговування ліфтів, виплачується зарплата працівникам ліфтового господарства. Критична ситуація й у підприємства “Екостайл”, яке здійснює вивезення сміття. На сьогоднішній день у Кропивницькому немає накопичень сміття, але якщо населення не сплачуватиме за послуги, то контейнерні майданчики незабаром можуть потонути у горах непотребу, наголосив Олександр Вергун.