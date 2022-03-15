РІВЕНЬ СПЛАТИ ЗА СПОЖИТІ КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВПАВ ДО КРИТИЧНОЇ МЕЖІ

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З проханням за першої можливості негайно сплатити за комірне до кропивничан звернувся заступник міського голови Олександр Вергун.

Шановні кропивничани, звертаюся до вас із проханням сплатити за спожиті комунальні послуги. Не дивлячись на те, що сирени тривоги лунають вдень і вночі, наші комунальні підприємства, двірники, аварійно-диспетчерська служба працюють у звичному режимі. Людям потрібно виплачувати заробітну плату. Дякуючи Богу, у Кропивницькому ситуація поки спокійна, тому сплатіть за комунальні послуги, щоб місто могло і далі нормально функціонувати і забезпечувати тепло-, водо-, газо- й електропостачання у ваші домівки, – закликав Олександр Вергун.
За словами посадовця, станом на 14 березня рівень сплати населенням за комунальні послуги складає не більше 13%. Проплати просідають буквально за всіма видами комунальних послуг, особливо ж за управління житловими будинками ЖЕО, ЖЕКам. Це кошти, з яких оплачується обслуговування ліфтів, виплачується зарплата працівникам ліфтового господарства. Критична ситуація й у підприємства “Екостайл”, яке здійснює вивезення сміття. На сьогоднішній день у Кропивницькому немає накопичень сміття, але якщо населення не сплачуватиме за послуги, то контейнерні майданчики незабаром можуть потонути у горах непотребу, наголосив Олександр Вергун.

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