СИТУАЦІЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ КОНТРОЛЬОВАНА – АНДРІЙ РАЙКОВИЧ

Очільник області доповів про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Доброго ранку всій Україні!

Почалася 20-та доба війни. Ніч знову була неспокійною.

Із ранкових звітів керівників територій і громад – ситуація контрольована. Область продовжує працювати над ключовими завданнями: допомога армії, оборона територій, відправка гуманітарний рейсів, розселення біженців…

Мої профільні заступники, керівники територій і громад зосереджуються також на кількох пріоритетах – максимальне сприяння всім аграріям у забезпеченні посівної. Україна, як ніколи цьогоріч має бути з продовольчим запасом, особливо з хлібом. Своєчасна виплата заробітної плати, зокрема медичним працівникам.

Наші штаби продовжували приймати біженців. Майже 6,5 тисяч українців прибули на Кіровоградщину цієї доби. З них майже 1900 – діти.

За добу в області з’явилося на світ 16 маленьких українців і україночок!

🇺🇦Разом ми сильні. Україна переможе!

У своєму телеграм-каналі Андрій Райкович повідомив наступне: