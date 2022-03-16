ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ВІД КРОПИВНИЧАН ВІДПРАВИЛАСЯ В КОНОТОП

14 березня міська влада Конотопа звернулася до своїх колег у Кропивницькому і до Андрія Райковича з проханням про гуманітарну допомогу:

“У цей складний час викликів для усього людства, коли наші військові, добровольці територіальних оборон захищають Україну, мужньо борючись зі злом, – російською федерацією, що пішла війною на наші мирні міста та цинічно знищує цілі сім’ї, вбиваючи жінок, невинних дітей, ми — органи влади маємо триматися разом та забезпечувати, наскільки це можливо, життєдіяльність громад. Ми будемо раді будь-якій допомозі та цінуємо підтримку усіх наших партнерів та небайдужих людей!” – йдеться у листі.

У Кропивницькій міській раді відреагували миттєво, і вже сьогодні, 16 березня, 3,5 тонни гуманітарної допомоги — а це заморожена курятина, тушкована свинина, засоби гігієни, одяг , теплі ковдри — відправилися до Конотопу!

– Ми зорганізувалися з волонтерами, залучили місцевих підприємців і оперативно зібрали допомогу для жителів Конотопа, для нас немає зараз чужої біди, а тим більше немає розподілу місцевих влад за політичною приналежністю. У нас у всіх одна мета — Україна!, – наголосив заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін.