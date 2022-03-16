ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА НА 21 ДОБУ ВІЙНИ З РОСІЄЮ

За даними Генштабу ЗСУ, з 24.02 по 16.03 окупантами орієнтовно втрачено:

особового складу / personnel – близько/ about 13800 осіб,

танків / tanks ‒ 430 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 1375 од,

артилерійських систем / artillery systems – 190 од,

РСЗВ / MLRS – 70 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 43 од,

літаків / aircraft – 84 од,

гелікоптерів / helicopters – 108 од,

автомобільної техніки / vehicles – 819 од,

кораблі /катери / boats / cutters – 3 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11.

Спеціальна техніка / special equipment – 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

Бий окупанта! Разом переможемо!

Strike the occupier! Let’s win together!