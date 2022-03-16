ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА НА 21 ДОБУ ВІЙНИ З РОСІЄЮ

За даними Генштабу ЗСУ, з 24.02 по 16.03 окупантами орієнтовно втрачено:
особового складу / personnel – близько/ about 13800 осіб,
танків / tanks ‒ 430 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 1375 од,
артилерійських систем / artillery systems – 190 од,
РСЗВ / MLRS – 70 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 43 од,
літаків / aircraft – 84 од,
гелікоптерів / helicopters – 108 од,
автомобільної техніки / vehicles – 819 од,
кораблі /катери / boats / cutters – 3 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11.
Спеціальна техніка / special equipment – 10.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
Бий окупанта! Разом переможемо!
Strike the occupier! Let’s win together!