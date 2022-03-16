КІРОВОГРАДЩИНА: ДЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ШУКАТИ РОБОТУ (КОНТАКТИ)

Як повідомили у Кіровоградському обласному центрі зайнятості, під час війни будь-хто може звернутися в будь-який працюючий центр зайнятості на території області, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Для цього потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості або філії обласного центру зайнятості за місцем вашого перебування.

Перелік адрес та контактів філій центрів зайнятості у Кіровоградській області:

☎️Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

📞Для населення: 0 (522) 32-22-39, 0 (522) 24-53-91

📞Для роботодавців: 0 (522) 24-07-91, 0 (522) 24-48-91

☎️Олександрійський міськрайонний центр зайнятості

📞Для населення: 0 (5235) 7-64-12, 0 (5235) 7-64-76, 050 012 59 32

📞Для роботодавців: 0 (5235) 7-64-40

☎️Світловодська міськрайонна філія

📞Для населення: 096 947 68 80, 0 (5236) 7-29-34,0 (5236) 7-25-53

📞Для роботодавців: 0 (5236) 7-24-14

☎️Знам’янська міськрайонна філія

📞Для населення: 0 (5233) 7-47-04, 0 (5233) 7-47-10, 0 (5233) 7-44-87

📞Для роботодавців: 0 (5233) 7-44-13

☎️Благовіщенська районна філія

📞Для населення: 0 (5259) 2-14-97

📞Для роботодавців: 0 (5259) 2-11-58

☎️Бобринецька районна філія

📞Для населення: 0 (5257) 3-40-01, 0 (5257) 3-43-93

📞Для роботодавців: 0 (5257) 3-45-19

☎️Вільшанська районна філія

📞Для населення: 0 (5250) 9-75-89

📞Для роботодавців: 0 (5250) 9-70-47

☎️Гайворонська районна філія

📞Для населення: 0 (5254) 5-00-92, 0 (5254) 5-03-44

📞Для роботодавців: 0 (5254) 5-00-12

☎️Голованівська районна філія

📞Для населення: 0 (5252) 2-26-25, 0 (5252) 2-21-81

📞Для роботодавців: 0 (5252) 2-23-42

☎️Добровеличківська районна філія

📞Для населення: 0 (5253) 5-18-89, 0 (5253) 5-16-74

📞Для роботодавців: 0 (5253) 5-18-89, 0 (5253) 5-26-70

☎️Долинська районна філія

📞Для населення: 0 (5234) 3-09-75

📞Для роботодавців: 0 (5234) 2-07-62

☎️Компаніївська районна філія

📞Для населення: 0 (5240) 2-02-54

📞Для роботодавців: 0 (5240) 2-01-63

☎️Маловисківська районна філія

📞Для населення: 0 (5258) 5-14-86, 0(5258) 5-13-69

📞Для роботодавців: 0 (5258) 5-15-86

☎️Новгородківська районна філія

📞Для населення: 0 (5241) 2-07-07, 0 (5241) 2-02-49

📞Для роботодавців: 0 (5241) 2-07-07

☎️Новоархангельська районна філія

📞Для населення: 068 376 75 20, 0 (5255) 5-03-00, 0 (5255) 2-25-99

📞Для роботодавців: 0 (5255) 2-19-57

☎️Новомиргородська районна філія

📞Для населення: 0 (5256) 4-18-11, 0 (5256) 4-18-29

📞Для роботодавців: 0 (5256) 4-17-28

☎️Новоукраїнська районна філія

📞Для населення: 093 480 88 28, 0 (5251) 2-26-78,0 (5251) 5-02-33

📞Для роботодавців: 0 (5251) 2-24-81

☎️Олександрівська районна філія

📞Для населення та роботодавців 098 368 33 10

☎️Онуфріївська районна філія

📞Для населення: 0 (5238) 2-06-36, 0 (5238) 2-05-25

📞Для роботодавців: 0 (5238) 2-08-65

☎️Петрівська районна філія

📞Для населення та роботодавців 066 635 38 74

☎️Устинівська районна філія

📞Для населення та роботодавців 0 (5239) 4-16-420