ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 06.00 16.03.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

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Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ:

  • Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.
  • За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того – збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.
  • Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки. Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.
  • Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.

Запамятайте, наша сила – в правді! Разом переможемо! Слава Україні!

 

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