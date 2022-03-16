ОРДЕНИ ДЛЯ ГЕРОЇВ – ПОСМЕРТНО

Загиблих героїв з Кіровоградщини Президент нагородив посмертно.
Молодшого сержанта Сергія БРАНИША з Новоукраїнської громади Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородив Президент України Володимир Зеленський старшого солдата Сергія ЗАБОЛОТНЄВА з Соколівської громади.
Старших солдатів, полеглих у боях із російськими окупантами, студентів 3 курсу факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Винниченка Олександра КІНШУ та Івана ГУШАНА Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Вічна пам‘ять Героям!