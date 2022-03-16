ОЧІЛЬНИК КІРОВОГРАДЩИНИ – ПРО СИТУАЦІЮ ЗА ДОБУ

Голова ОВА Андрій Райкович відзвітував про ситуацію на Кіровоградщині станом на ранок 16 березня.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі він написав:

Над Кіровоградщиною знову довго вили сирени. Зранку отримав звіти від керівників усіх територій – ситуація під контролем. Вся область стала до праці.

Сьогодні відправляємо гуманітарний вантаж на Конотоп. Кропивницькі красуні – конотопським відьмам. Ворогу на зло.

За добу Кіровоградщина прихистила понад 7,5 тисяч біженців. Більше 2200 – діти. А всього, з початку війни область зустріла більше 47 тисяч переселенців.

🇺🇦Цієї доби 18 мам посміхнулися своїм новонародженим діткам.

🇺🇦Разом ми сильні. Україна переможе!