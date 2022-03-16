ПРОГНОЗ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ З 17 ПО 23 БЕРЕЗНЯ ВІД КРОПИВНИЦЬКИХ НАУКОВЦІВ

Прогноз З. Філєра та А. Чуйкова впливу сонячної активності на стан здоров’я, психіки та поведінку людей з 17 до 23 березня 2022 року за даними НАСА на 16.03

Четвер, 17.03. – збудження;

П’ятниця, 18.03. – спокій;

Субота, 19.03. – збудження;

Неділя, 20.03. – спокій;

Понеділок, 21.03. – стабілізація;

Вівторок, 22.03. – стабілізація;

Середа, 23.03. – стабілізація.

Минулого тижня сонячна активність (СА) коливалась: мінімум числа Вольфа 64 був 14.03, максимум 93 був 13.03; середнє значення числа Вольфа за тиждень склало 81,4. Високоенергетичні потоки сонячного вітру були 10-11 та 15-16.03. Магнітні бурі були 12 і 14.03. Спалахи високого рівня М були 10-11 та 15-16.03; середнього класу С були в інші дні тижня. Велика кількість потужних землетрусів була 13 і 15-16.03. Термокліматичний індекс (ТКІ) зростав з 11,98 до 12,98*1010Ватт. Чи не це сприяло похолоданню? Інтенсивність радіовипромінювання була значною – від 110 до 127. Це свідчить про етап підйому СА. Потоки космічних променів інтенсивністю на 4-7,2% були більше середньої за час спостережень. З 26-27.03 і 31.03-3.04 та очікується підвищена геомагнітна активність.1-го квітня прогнозуються магнітні бурі.

Бережіть себе та близьких 17 та 19.03! Будьте стримані у стосунках з людьми в ці дні!

Кафедра прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка