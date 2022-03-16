У КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ДІЄ ТЕЛЕФОННА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»

Кіровоградський обласний центр зайнятості повідомляє номери телефонної “гарячої лінії”.

Телефонуйте за номерами:

з питань працевлаштування, постановки та перебування на обліку: +380665818784, (0522) 32-17-68 та (0522) 32-28-41;

з питань виплати допомоги по безробіттю: +380689001132, (0522) 32-14-45;

із загальних питань діяльності: +380934787081.

Крім того, обласний центр зайнятості має власний Telegram-канал, що створений для обміну повідомленнями з клієнтами – Підтримка ДСЗ#12 Кіровоград@dcz_kir.

Режим роботи: з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.00, п’ятниця – з 08.00 до 15.45.