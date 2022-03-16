У КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ДІЄ ТЕЛЕФОННА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»

0
4
views

Кіровоградський обласний центр зайнятості повідомляє номери телефонної “гарячої лінії”.

Телефонуйте за номерами:

з питань працевлаштування, постановки та перебування на обліку:  +380665818784,  (0522) 32-17-68 та (0522) 32-28-41;

з питань виплати допомоги по безробіттю:  +380689001132,  (0522) 32-14-45;

із загальних питань діяльності:  +380934787081.

Крім того, обласний центр зайнятості має власний Telegram-канал, що створений для обміну повідомленнями з клієнтами – Підтримка ДСЗ#12 Кіровоград@dcz_kir.

Режим роботи: з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.00, п’ятниця – з 08.00 до 15.45.

 

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here