ДЛЯ ВОДІЇВ КІРОВОГРАДЩИНИ: КОРИСНІ СЕРВІСИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Корисні сервіси для водія під час війни для автовласників Кіровоградщини, вимушених переселенців та транзитних громадян:
✔️ Карта робочих АЗС (https://bit.ly/kyiv-gas-stations) з інформацією про графік роботи, типи пального, кількість пального, яке можна отримати за раз, способи оплати
✔️ Карта робочих СТО (https://bit.ly/kyiv-car-services)
✔️ Карта завантаженості пунктів пропуску на кордоні (https://bit.ly/3pJdu60) від Державної митної служби України
✔️ Таблиця для моніторингу черг на кордоні (https://bit.ly/3pJdu60)
✔️ Карта Opir (https://opir.org/) – актуальна інформація про відчинені:
💊 Аптеки (включаючи аптеки, в яких є інсулінові препарати)
⛽️ АЗС
🚚 Відділення Нової Пошти
💧 Джерела питної води
🐶 Зоомагазини
🛒 Продуктові магазини
📦 Пункти гуманітарної допомоги (їжа, одяг)
🚑 Пункти медичної допомоги
🛠 СТО та автосервіси
🛡 Укриття
✔️ ВзаємоДія (https://viyna.net/) – платформа для швидкого та легкого пошуку інформації під час війни:
🏠 Переміщення та житло
🛡 Правила безпеки
🆘 Отримати допомогу
🧘🏻♀️ Психологічна підтримка
📍 Що робити, якщо…
ℹ️ Де я можу знайти…