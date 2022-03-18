ДЛЯ ВОДІЇВ КІРОВОГРАДЩИНИ: КОРИСНІ СЕРВІСИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Корисні сервіси для водія під час війни для автовласників Кіровоградщини, вимушених переселенців та транзитних громадян:

✔️ Карта робочих АЗС (https://bit.ly/kyiv-gas-stations) з інформацією про графік роботи, типи пального, кількість пального, яке можна отримати за раз, способи оплати

✔️ Карта робочих СТО (https://bit.ly/kyiv-car-services)

✔️ Карта завантаженості пунктів пропуску на кордоні (https://bit.ly/3pJdu60) від Державної митної служби України

✔️ Таблиця для моніторингу черг на кордоні (https://bit.ly/3pJdu60)

✔️ Карта Opir (https://opir.org/) – актуальна інформація про відчинені:

💊 Аптеки (включаючи аптеки, в яких є інсулінові препарати)

⛽️ АЗС

🚚 Відділення Нової Пошти

💧 Джерела питної води

🐶 Зоомагазини

🛒 Продуктові магазини

📦 Пункти гуманітарної допомоги (їжа, одяг)

🚑 Пункти медичної допомоги

🛠 СТО та автосервіси

🛡 Укриття

✔️ ВзаємоДія (https://viyna.net/) – платформа для швидкого та легкого пошуку інформації під час війни:

🏠 Переміщення та житло

🛡 Правила безпеки

🆘 Отримати допомогу

🧘🏻‍♀️ Психологічна підтримка

📍 Що робити, якщо…

ℹ️ Де я можу знайти…