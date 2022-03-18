ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 18.03

За інформацією Генштаба ЗСУ, втрати складають:
особового складу / personnel – близько/ about 14200 осіб,
танків / tanks ‒ 450 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 1448 од,
артилерійських систем / artillery systems – 205 од,
РСЗВ / MLRS – 72 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 43 од,
літаків / aircraft – 93 од,
гелікоптерів / helicopters – 112 од,
автомобільної техніки / vehicles – 879 од,
кораблі /катери / boats / cutters – 3 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12.
Спеціальна техніка / special equipment – 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.