ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ З РОСІЄЮ (ІНФОГРАФІКА, СТАТИСТИКА)

Ювенальні прокурори: 109 дітей загинуло через збройну агресію росії в Україні.



Внаслідок збройної агресії орди станом на ранок 18 березня 2022 року загинуло 109 дітей і більше 130 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській – 55, Харківській – 34, Донецькій – 26, Чернігівській – 29, Миколаївській – 20, Житомирській – 15, Сумській – 14, та Херсонській – 14 областях.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 439 закладів освіти, 63 з яких повністю зруйновано.

Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua