НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗБІЛЬШИЛАСЬ КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС

Протягом останнього тижня на Кіровоградщині фіксується тенденція росту захворюваності на COVID-19.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

«З початку війни на СOVID-19 захворіло 940 мешканців області, в тому числі 89 дітей, померло 42 хворих. За останній тиждень відмічається тенденція до росту захворюваності, на цьому тижні вже захворіло 145 мешканців області та 7 померло», – зазначила Надія Оперчук.

Як повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко, жителям області можна зробити щеплення від коронавірусу у місцевих поліклініках та інших лікувальних закладах, які є у громадах.

«Уряд продовжив дію карантину по СOVID-19 до 31 травня 2022 року. Щоб попередити ускладнення і розповсюдження СOVID, інших ГРВІ нині залишається актуальним дотримання карантинних заходів, у тому числі маскового режиму, особливо в місцях тимчасового масового перебування людей (бомбосховищах і укриттях), де можуть бути і хворі люди», – нагадала Надія Оперчук.