НА КІРОВОГРАДЩИНІ МОЖЛИВІ ВИПАДКИ ШАХРАЙСТВА НІБИТО ВІД НАЦБАНКУ

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про шахрайства та надає перевірені реквізити для допомоги армії та гуманітарних потреб
Нацбанк України зафіксував розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ у криптовалюті.
Зафіксовано дві такі фейкові адреси:
helpukraine@bank.gov.ua
helpukrainearmy@bank.gov.ua
Національний банк України
НЕ розсилає електронні листи громадянам
НЕ збирає кошти на допомогу у криптогаманці
Нагадаємо:
Перерахувати кошти на допомогу Українській Армії: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
Кошти на допомогу громадянам, які потерпають від війни: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine
❗️Будьте обережні! Допомагайте лише через перевірені організації та використовуйте лише перевірені рахунки!