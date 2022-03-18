НЕБЕЗПЕЧНІ СМС-КИ МОЖУТЬ ОТРИМУВАТИ МЕШКАНЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про черговий різновид інтернет-шахрайств: SMS-розсилка на телефон із повідомленням про нарахування грошей.

Українцям почало надходити повідомлення на телефон із текстом

❌«Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…» і далі йде посилання

❗️У жодному разі не переходьте за цим посиланням! Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано.

✅Будьте уважні! Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через застосунок «Дія», очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є.

✅Нагадаємо, що сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

✅Не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого сповіщення.