ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 06.00 18.03.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ, 23 ДОБА

Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.

Протягом доби українськими захисниками та захисницями було частково знищено і зупинено просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються.

Також, за попередню добу, бомбардувальною і штурмовою авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України було завдано потужних ударів по колонах військової техніки противника. Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети).