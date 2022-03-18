ОЧІЛЬНИК КІРОВОГРАДЩИНИ – ПРО ДЕНЬ, ЩО МИНУВ

Голова ОВА Андрій Райкович відзвітував, як минув день з життя області.

Зокрема, у своєму телергам-каналі він написав наступне:

Стратегічний запас пального для оборонних цілей, для гуманітарних вантажів, для пасажирських перевезень, а тепер і для аграріїв – в центрі особливої уваги. Тому посил від уряду, що дизпальне коштуватиме на 5 грн дешевше – це дуже позитивний знак. Крок, який мінімізує спекуляції.

Іще один позитивний сигнал з центру – відновлення будівельних процесів в державі. Коли країна, там, де це можливо, навіть у такі лихі часи, почне відбудовуватись, це ознака, що життя продовжується і боротьба кожного українця – недаремна. Навіть приклад з обласного центру – в будинок на Попова, 24, що постраждав від вибуху газу, повернулись будівельні бригади. Відновлення продовжується.

Робота під час війни потребує досвіду, професійних управлінських рішень. Зокрема в гуманітарній сфері повинна бути максимальна прозорість і відповідальність. Тому дав задачу відшліфувати діяльність і комунікації в гуманітарному штабі. Кожен кілограм вантажу, такої необхідної допомоги має бути під пильним контролем

Ми продовжуємо приймати і розподіляти гуманітарку. Сьогодні таке необхідне для малюків дитяче харчування і підгузки, приїхали до Кропивницького пологового будинку. Тепер там народжують жінки зі всієї України. Хочу іще раз подякувати усім добрим людям, особливо аграріям, волонтерам, зокрема Піщанобрідській громаді за щедрість і добре серце.

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!