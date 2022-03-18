ОЧІЛЬНИК КІРОВОГРАДЩИНИ ПРО СИТУАЦІЮ В ОБЛАСТІ

Голова ОвА Андрій Райкович оприлюднив інформацію про ситуацію в області за останню добу.
Зокрема, у своєму телеграм-каналі він повідомив:
- Вперше впродовж останніх днів ніч в нашій області минула без сирен.
- Лише в нашу область цієї ночі прибуло більше 8,5 тисяч біженців. Всіх розселили, нагодували, обігріли.
- Провідні лікувальні заклади прийняли на гемодіаліз хворих із Миколаївщини. По суті, цим людям ми врятували життя.
- Обласний лабораторний центр фіксує збільшення хворих на COVID. Тому керівники територій і жителів області мають думати про здоров’я своє і оточуючих, а мешкуанці – дотримуватись карантинних вимог.
- За добу на Кіровоградщині народилося 16 малюків.