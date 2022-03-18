ОЧІЛЬНИК КІРОВОГРАДЩИНИ ПРО СИТУАЦІЮ В ОБЛАСТІ

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Голова ОвА Андрій Райкович оприлюднив інформацію про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі він повідомив:

  • Вперше впродовж останніх днів ніч в нашій області минула без сирен.
  • Лише в нашу область цієї ночі прибуло більше 8,5 тисяч біженців. Всіх розселили, нагодували, обігріли.
  • Провідні лікувальні заклади прийняли на гемодіаліз хворих із Миколаївщини. По суті, цим людям ми врятували життя.
  • Обласний лабораторний центр фіксує збільшення хворих на COVID. Тому керівники територій і жителів області мають думати про здоров’я своє і оточуючих, а мешкуанці – дотримуватись карантинних вимог.
  • За добу на Кіровоградщині народилося 16 малюків.

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