ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ У КРОПИВНИЦЬКОМУ ХОВАЮТЬ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ

На поховання загиблих українських воїнів не потрібно збирати благодійні кошти: КП «Ритуальна служба» здійснює обряд безкоштовно.
У період дії в Україні воєнного стану КП «Ритуальна служба» продовжує надавати споживачам ритуальні послуги. При цьому після запровадження режиму воєнного стану ціни на ритуальні послуги підприємство не підвищувало.
Про це повідомили в головному управлінні ЖКГ Кропивницької міської ради.
«Поховання військовослужбовців, загиблих від російської агресії, здійснюється КП «Ритуальна служба» безкоштовно, за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. – йдеться у повідомленні. – Тож для проведення таких поховань немає потреби родичам та близьким загиблого залучати кошти волонтерів, спонсорів, благодійників».