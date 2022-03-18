ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ У КРОПИВНИЦЬКОМУ ХОВАЮТЬ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ

На поховання загиблих українських воїнів не потрібно збирати благодійні кошти: КП «Ритуальна служба» здійснює обряд безкоштовно.

У період дії в Україні воєнного стану КП «Ритуальна служба» продовжує надавати споживачам ритуальні послуги. При цьому після запровадження режиму воєнного стану ціни на ритуальні послуги підприємство не підвищувало.