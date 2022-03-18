ФРАКЦІЯ ОПЗЖ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ РАДІ ЗАЯВИЛА ПРО САМОРОЗПУСК

Фракція політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» у Кіровоградській обласній раді восьмого скликання заявила про саморозпуск.

Про це у заяві повідомив голова фракції Андрій Тесленко, посилаючись на рішення членів фракції 17 березня.

«(…)Повідомляємо про припинення діяльності депутатської фракції Кіровоградської регіональної організації політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» в Кіровоградській обласній раді у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні».

(…)Ми категорично і одностайно засуджуємо військову агресію росії проти народу України. Ми спрямовуємо усі свої зусилля на протидію військовій агресії, на підтримку захисників нашої країни, на допомогу біженцям і всім громадянам України, хто потребує допомоги. Ми переконані в перемозі нашої країни над ворогом!», – йдеться, зокрема, у заяві.

Також у заяві сказано, що свою діяльність депутати продовжать здійснювати як позафракційні.

Нагадаємо, до фракції «Опозиційна платформа – за життя» входило 10 депутатів.