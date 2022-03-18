ЯК БАТЬКАМ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗНАЙТИ ДИТЯЧОГО ЛІКАРЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує новий бот «Дитячий лікар на війні».



Чимало дітей України опинилися без доступу до медичних послуг через навалу російських окупантів. Тому волонтери створили бот «Дитячий лікар на війні», адже життя і здоров’я кожної дитини – це найдорожча цінність.

Сервіс надає консультації таких фахівців: педіатр, отоларинголог, ортопед-травматолог, невролог, дерматолог, психолог, кардіолог, гастроентеролог та інші.

Батьки! Отримуйте безоплатну онлайн-допомогу від дитячих лікарів з усієї України.

Посилання на бот «Дитячий лікар на війні»:

https://t.me/childrens_doctor_at_war_bot