ЯК РОЗПІЗНАТИ РОСІЙСЬКУ БРЕХНЮ ТА ПРОПАГАНДУ

Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує новий фактчек-бот ПЕРЕВІРКА.



Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди рф. Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною.

Розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко. Надішліть інформацію, яку хочете перевірити на справжність. Ваше посилання одразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту.

Достатньо переслати новину боту, протягом декількох хвилин отримайте відповідь. Спробуйте самі: https://t.me/perevir_bot