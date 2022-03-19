ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 19.03

За інформацією Генштабу ЗСМУ, станом на ранок 19 березня втрати ворога орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.03 were approximately:
особового складу / personnel – близько/ about 14400 осіб,
танків / tanks ‒ 466 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 1470 од,
артилерійських систем / artillery systems – 213 од,
РСЗВ / MLRS – 72 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 44 од,
літаків / aircraft – 95 од,
гелікоптерів / helicopters – 115 од,
автомобільної техніки / vehicles – 914 од,
кораблі /катери / boats / cutters – 3 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 17.
Спеціальна техніка / special equipment – 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.