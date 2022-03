ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 19.03

За інформацією Генштабу ЗСМУ, станом на ранок 19 березня втрати ворога орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.03 were approximately:

особового складу / personnel – близько/ about 14400 осіб,

танків / tanks ‒ 466 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 1470 од,

артилерійських систем / artillery systems – 213 од,

РСЗВ / MLRS – 72 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 44 од,

літаків / aircraft – 95 од,

гелікоптерів / helicopters – 115 од,

автомобільної техніки / vehicles – 914 од,

кораблі /катери / boats / cutters – 3 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 17.

Спеціальна техніка / special equipment – 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.