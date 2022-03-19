“КІРОВОГРАДЩИНА – ВСЕ ТИХО”: СИТУАЦІЯ У РЕГІОНАХ СТАНОМ НА РАНОК 19 БЕРЕЗНЯ

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив інформацію про ситуацію в регіонах України на ранок 19 березня.

Київщина

Повітряна загроза та загроза ракетних ударів тривала майже всю ніч. Під активним та не прицільним вогнем загарбника — Ірпінь, Мощун, Гостомель, Ворзель, населені пункти Макарівськоі громади. Найбільше страждає цивільна житлова забудова та інфраструктура. В селі Нові Петрівці – загоряння на сміттєзвалищі.

Чернігівщина

Кілька повітряних тривог за вечір і ніч. Оборонні бої за Чернігів. Кількість обстрілів міста за добу зменшилась.

Сумщина

Охтирський та Сумський райони орки обстрілювали з артилерії. Збитки встановлюються.

В селах під кордоном, куди позаходив ворог, триває терор і геноцид місцевого населення.

Житомирщина

Ніч неспокійна, повітряні тривоги. Авіаудар у смт. Народичі, зруйновано складське приміщення.

Кіровоградська область

Все тихо

Дніпропетровщина

Ніч була спокійною

Харківщина

Спроби оточити Харків тривають, але ЗСУ тримають позиції, кількість обстрілів цієї ночі зменшилась. По області – бої тривають в Ізюмському напрямку, вчора через обстріли гуманітарний коридор не запрацював.

Запорізька область

Запорізька область — без змін. Вночі було тихо

Рівненщина

Ніч була тихою

Волинь

Ситуація спокійна

Вінничина

Вночі — спокійно

Закарпаття

Ситуація спокійна

Хмельницька область

Ситуація спокійна

Тернопіль

Ніч минула спокійно

Черкаси

Ситуація спокійна

Львівщина

Ніч була спокійною

Полтавщина

Ніч була тихою

Чернівці

Ситуація спокійна

Івано-Франківськ

Ніч минула спокійно

Луганщина

Внаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної 18 березня пошкоджено близько 54 об’єктів.

Із них – 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я. 4 загиблих 10 поранених за добу. Без газопостачання перебувають 23 населених пункти повністю.

Знеструмлені 38 населених пунктів.

Донеччина

Ніч складна. Наступ на Мар’їнку. Постійні обстріли по населених пунктах Авдіївка, Очеретине. Верхньоторецьке – авіаудар. Інформація по загиблих та постраждалих наразі відсутня.

Миколаївщина

Ніч не спокійна. У Миколаївській області вночі лунала повітряна тривога. Снігурівку обстрілювали градами. Даних про загиблих і постраждалих наразі немає.

Херсонщина

Херсонщина потерпає від ворожої окупації з усіх напрямків. В області понад 70 населених пунктів залишаються без електропостачання – це майже 50 тисяч громадян. Стільки ж користувачів вже значний час не мають води.

Одеса

Ніч минула спокійно