“КІРОВОГРАДЩИНА – ВСЕ ТИХО”: СИТУАЦІЯ У РЕГІОНАХ СТАНОМ НА РАНОК 19 БЕРЕЗНЯ

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив інформацію про ситуацію в регіонах України на ранок 19 березня.
Київщина
Повітряна загроза та загроза ракетних ударів тривала майже всю ніч. Під активним та не прицільним вогнем загарбника — Ірпінь, Мощун, Гостомель, Ворзель, населені пункти Макарівськоі громади. Найбільше страждає цивільна житлова забудова та інфраструктура. В селі Нові Петрівці – загоряння на сміттєзвалищі.
Чернігівщина
Кілька повітряних тривог за вечір і ніч. Оборонні бої за Чернігів. Кількість обстрілів міста за добу зменшилась.
Сумщина
Охтирський та Сумський райони орки обстрілювали з артилерії. Збитки встановлюються.
В селах під кордоном, куди позаходив ворог, триває терор і геноцид місцевого населення.
Житомирщина
Ніч неспокійна, повітряні тривоги. Авіаудар у смт. Народичі, зруйновано складське приміщення.
Кіровоградська область
Все тихо
Дніпропетровщина
Ніч була спокійною
Харківщина
Спроби оточити Харків тривають, але ЗСУ тримають позиції, кількість обстрілів цієї ночі зменшилась. По області – бої тривають в Ізюмському напрямку, вчора через обстріли гуманітарний коридор не запрацював.
Запорізька область
Запорізька область — без змін. Вночі було тихо
Рівненщина
Ніч була тихою
Волинь
Ситуація спокійна
Вінничина
Вночі — спокійно
Закарпаття
Ситуація спокійна
Хмельницька область
Ситуація спокійна
Тернопіль
Ніч минула спокійно
Черкаси
Ситуація спокійна
Львівщина
Ніч була спокійною
Полтавщина
Ніч була тихою
Чернівці
Ситуація спокійна
Івано-Франківськ
Ніч минула спокійно
Луганщина
Внаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної 18 березня пошкоджено близько 54 об’єктів.
Із них – 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я. 4 загиблих 10 поранених за добу. Без газопостачання перебувають 23 населених пункти повністю.
Знеструмлені 38 населених пунктів.
Донеччина
Ніч складна. Наступ на Мар’їнку. Постійні обстріли по населених пунктах Авдіївка, Очеретине. Верхньоторецьке – авіаудар. Інформація по загиблих та постраждалих наразі відсутня.
Миколаївщина
Ніч не спокійна. У Миколаївській області вночі лунала повітряна тривога. Снігурівку обстрілювали градами. Даних про загиблих і постраждалих наразі немає.
Херсонщина
Херсонщина потерпає від ворожої окупації з усіх напрямків. В області понад 70 населених пунктів залишаються без електропостачання – це майже 50 тисяч громадян. Стільки ж користувачів вже значний час не мають води.
Одеса
Ніч минула спокійно