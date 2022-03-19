ОЧІЛЬНИК ОВА – ПРО СИТУАЦІЮ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Андрій Райкович оприлюднив інформацію про стан справ в області станом на ранок 19 березня.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі він написав:

Доброго ранку всій Україні!

Іще одна ніч без сирен. Але це не заспокоює нас, бо поруч, в Миколаєві, пролунали страшні вибухи. В Маріуполі під завалами – тисячі людей.

Про усі жахіття нам розповідають біженці. Їх за добу область прийняла майже 9 тисяч. Третина – діти.

🇺🇦Будь-яку вільну хвилину раджусь з фахівцями, як убезпечити територію, усіх вас від можливих диверсій і як усім нам не втратити пильність, а навпаки – загострити її. Адже тиша після щоденної тривоги розслабляє.

🇺🇦Тому вкотре звертаюсь до усіх керівників територій і до кожного з вас, мої дорогі земляки, зараз над нами мирне небо. Кожну хвилину ми повинні використати для того, щоб допомагати армії, укріплювати власну оборону, формувати гуманітарні вантажі, не забувати про всіх нужденних, які поруч з нами і відновлювати найменше виробництво.

🇺🇦Кіровоградщина, Україна – земля миру і праці.

🇺🇦У нас сьогодні невеликий рекорд – 25 малюків голосно заявили про своє народження. Отака сирена нам до душі!

🇺🇦Працюємо. Боремось. Захищаємо.

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!