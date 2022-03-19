У КРОПИВНИЦЬКОМУ ПРАЦЮЄ ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

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Ще один центр допомоги переселенцям у Кропивницькому готовий надавати матеріальну та психологічну допомогу вимушеним переселенцям.

ГЦ “Територія успіху” працює за адресою: м.Кропивницький, вул. Чміленка,1.

Якщо вам потрібні:

  • Одяг
  • Продуктові набори
  • Посуд
  • Іграшки, книжки і канцтовари
  • Засоби гігієни – телефонуйте 0932507646.

Безкоштовна психологічна допомога у Кропивницькому – 0684636082  (Потапенко Наталія – кризовий психолог)..

0 800 211 444 – гаряча лінія МОМ (безоплатна психологічна допомога)

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