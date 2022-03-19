У КРОПИВНИЦЬКОМУ ПРАЦЮЄ ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

Ще один центр допомоги переселенцям у Кропивницькому готовий надавати матеріальну та психологічну допомогу вимушеним переселенцям.

ГЦ “Територія успіху” працює за адресою: м.Кропивницький, вул. Чміленка,1.

Якщо вам потрібні:

Одяг

Продуктові набори

Посуд

Іграшки, книжки і канцтовари

Засоби гігієни – телефонуйте 0932507646.

Безкоштовна психологічна допомога у Кропивницькому – 0684636082 (Потапенко Наталія – кризовий психолог)..

0 800 211 444 – гаряча лінія МОМ (безоплатна психологічна допомога)