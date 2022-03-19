У КРОПИВНИЦЬКОМУ ПРАЦЮЄ ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

Ще один центр допомоги переселенцям у Кропивницькому готовий надавати матеріальну та психологічну допомогу вимушеним переселенцям.
ГЦ “Територія успіху” працює за адресою: м.Кропивницький, вул. Чміленка,1.
Якщо вам потрібні:
- Одяг
- Продуктові набори
- Посуд
- Іграшки, книжки і канцтовари
- Засоби гігієни – телефонуйте 0932507646.
Безкоштовна психологічна допомога у Кропивницькому – 0684636082 (Потапенко Наталія – кризовий психолог)..
0 800 211 444 – гаряча лінія МОМ (безоплатна психологічна допомога)