ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БІЛОРУССЮ ЗУПИНЕНО

🔻 Залізничне сполучення між Україною та Білоруссю, яким раніше окупанти відправляли військові ешелони, вже не працює.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін:

🔻 «Я вірю, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників ще залишились чесні люди, і я б не хотів їх підставляти».

🔻 Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що на залізничній станції Мулярівка Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку.

🔻 До речі, спецоперація з повернення останніх чотирьох українських машиністів, які залишались в білорусі, успішно завершилась. Коли почалась війна, на території рф та рб було 12 українських машиністів. Вісім з них повернули в перші ж дні війни. Останні чотири провели в рф 23 дні, але вони вже в Україні.