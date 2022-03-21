ВОДІЯМ ЗАБОРОНИЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРИ

Як повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю ЗСУ, українським водіям машин та мотоциклів тепер не можна користуватися відеореєстраторами.
Заборона стосується фото та відеозйомки:
🔻 Доріг загального користування;
🔻 Об’єктів загального призначення;
🔻 Об’єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень;
🔻 Розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.
🔻 Заборона діє для усіх регіонів країни, особливо там, де відбуваються бойові дії.
🔻 Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості.