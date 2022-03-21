КІРОВОГРАДЩИНА – НІЧНІ ТРЕВОГИ: ЯК МИНУЛА НІЧ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Оприлюднено інформацію щодо обстановки в регіонах України станом на ранок 21 березня.

🔻Київщина

Постійні бої в напрямку Житомирської траси. Макарівська громада під обстрілом ворога. Вночі обстріляли селища Петрушки та Шпитьки Дмитрівської громади.

Багато сіл в Бучанському районі знаходяться в окупації, що наближає гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює села, немає можливості виїхати. Бої та обстріли в Гостомелі, Бучі, Ірпені.

В Броварському районі на території трьох громад — ворожа техніка, періодичні хаотичні обстріли.

🔻Славутич – відрізаний від постачання.

🔻Чернігівщина

Бої навколо Чернігова. Періодично росіяни обстрілювали околиці міста. У всьому Чернігові вже майже два тижні немає світла, води, тепла. Практично ніде у місті немає зв’язку, більша частина — без газу.

🔻Сумщина

Всю ніч тривали обстріли передмістя Сум.

Близько 4 ранку внаслідок обстрілів пошкодили ємності з аміаком на заводі “Хімпром”. Стався витік. Радіус ураження близько 2,5 кілометрів, працюють аварійні бригади заводу та ДСНС.

🔻Харківська область

Вночі активізувалися обстріли житлових кварталів Харкова. По області тривають бойові дії в напрямку Ізюму. Гуманітарні вантажі вчора доставили до Малої Рогані, але пропав зв’язок з 6 людьми з колони, які виїхали на Вовчанськ, це тимчасово непідконтрольна ЗСУ територія.

🔻Рівненська область

Два ракетних удари. Працює відповідна комісія. За попередньою інформацією, є поранені та людські втрати.

🔻Луганщина

Вночі обстріляли Новодружеськ, Лисичанськ та Рубіжне. За минулу добу близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

🔻Донеччина

Мар’їнка, Очеретине, Авдіївка — постійні обстріли, авіаудар. По Мар’їнці знову — активні спроби прориву. Безуспішні.

Маріуполь — без змін. Колона з автобусів сьогодні вирушить із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати людей із Бердянська (тих, хто доїхав туди з Маріуполя самотужки).

🔻Миколаївщина

У місті була повітряна тривога. Протягом доби — обстріли сіл поблизу міста. Попередньо 3 легко поранених. Продовжується бої. Частина населенних пунктів знаходиться без електропостачання та тепла.

🔻Херсонщина

Тривають сильні вибухи в районах області поблизу Миколаївщини. Вночі також у Херсоні були автоматні постріли.

🚨Житомирська, Кіровоградська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Львівська, Одеська, Івано-Франківська, Полтавська, Запорізькі області — вночі повітряні тривоги. Ударів не зафіксовано.

✅ Дніпропетровська, Волинська, Закарпатська, Черкаська, Чернівецька — ніч минула без тривог.