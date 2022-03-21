ОЧІЛЬНИК ОВА – ПРО СИТУАЦІЮ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Андрій Райкович прозвітував про стан справ в області станом на ранок 21 березня.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі він повідомив наступне:

Тиждень почався сиреною лише в Кропивницькому районі.

🇺🇦Для центрів прийому біженців доба була напруженою. Прийняли понад 9 тисяч переселенців. Третина з них – діти.

Наш гуманітарний штаб опрацьовує додаткові пункти прийому і відправки гуманітарних вантажів.

🇺🇦Відносне затишшя в зоні бойових дій все одно має спонукати нас до активізації реального сектору економіки. Від ФОПу – до великого підприємства.

🇺🇦Кожен день наближає до посівної. Прошу усіх керівників територій максимально сприяти аграріям. Хліб для України – це теж переможна зброя.

🇺🇦Триває дистанційне навчання. Прошу освітян області розпочати, особливо для середніх і старших школярів, популярні доступні тренінги, уроки, факультативи – як врятувати життя. Зробіть це цікаво, без острахів для дітей. Запрошуйте фахівців ДСНС, медиків. Для психологів – теж велике поле роботи.

🇺🇦Цієї доби маємо 6 новонароджених дівчаток і 2 хлопчики. Нехай будуть щасливими у вільній Україні!

🇺🇦Президент присвоїв звання Героя України нашому земляку Андрію Норову, випускнику Кропивницької першої школи. Посмертно. Пишаємось!