ОЧІЛЬНИК ОВА – ПРО СИТУАЦІЮ В ОБЛАСТІ

“Території інформують – ситуація контрольована”.

Так у своєму телеграм-каналі щойно повідомив очільник Кіровоградщини Андрій Райкович.

Зокрема, посадовець повідомив наступне:

🇺🇦Серед актуального. Маємо уважно поставитись до кожного переселенця, який на тривалий час залишається в нашій області. Головне для них – робота. Керівники структурних підрозділів ОВА вже працюють в цьому напрямку. Прошу і керівників громад підключатись. Не випустіть з уваги медиків, водіїв, технічних, інженерних спеціалістів.

🇺🇦Також звертаюсь до усіх соціальних служб. Зараз вашим підопічним складно, як ніколи. Попрацюйте з благодійниками, меценатами, зараз таким родинам не завадить навіть невеликий продовольчий запас. Особливо тим, де є люди з інвалідністю, хворі діти.

🇺🇦Цієї доби наші штаби прийняли понад 9,5 тисяч біженців. З них майже 3 тисячі – дітки.

🇺🇦Народилося на Кіровоградщині 11 дівчаток і хлопчиків!