ГРОМАДИ КІРОВОГРАДЩИНИ ОТРИМАЮТЬ КОШТИ ЗА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Минулого тижня уряд прийняв постанову про відшкодування комунальних витрат бюджетам громад, які безоплатно приймають переселенців.

Про це розповіла директорка департаменту ЖКГ Кіровоградської ОДА\ОВА Ольга Довжук.

Вона пояснила, що громади Кіровоградщини розміщують переселенців в школах та дитячих садочках, будинках культури та інших закладах. Їх селять в актових залах, класах для груп подовженого дня тощо. Тому було вирішено віддячити громадам, відшкодувавши принаймні комунальні витрати.

«Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безоплатно прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності. Мова про усі витрати пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, поводженням з побутовими відходами та його вивезенням, газопостачанням, постачанням електроенергії, купівлею дров, пелет, вугілля та інших видів палива», – розповіла Ольга Довжук.

Вона додала, що відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Для цього необхідно оплатити “комуналку” до 20-го числа місяця, наступного за звітним, у якому були отримані комунальні послуги.

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг.