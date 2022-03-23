КРОПИВНИЦЬКІ РІЄЛТОРИ ДОПОМОЖУТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ІЗ ПОШУКОМ ЖИТЛА

Асоціація професійних рієлторів міста Кропивницького відгукнулася на прохання Кропивницької міської ради сприяти у пошуку житла для оренди переселенцям, які вимушені покинути свої домівки у фронтових зонах.
Кропивницькі рієлтори допомагатимуть біженцям з орендою житла, запевнила голова Асоціації Світлана Філіпенко.
З питань пошуку житла для його найму (оренди), у тому числі для тимчасово переміщених осіб, можна звертатися до двох офіційних спілок рієлторів, що працюють у Кропивницькому.
Контактні телефони:
Асоціація професійних рієлторів міста Кропивницького: (066) 865-70-18
Спілка фахівців нерухомості майна України (Кропивницьке відділення):
(050) 452-12-75, (068) 452-12-75