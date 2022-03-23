ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК ЗАПОЧАТКУВАВ ЩОДЕННІ ВИСТАВИ-СЮРПРИЗИ ДЛЯ ДІТЕЙ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Кіровоградський обласний академічний театр ляльок започаткував щоденні безкоштовні покази вистав для дітей-переселенців.

Про це розповів директор театру Григорій Педько.

Наразі вистави показують дітям у Кропивницькому. У репертуарі – «Бука», «Колобок» і «Як кошеня вчилося».

Щодня колектив театру відвідує один із закладів – чи то медичний, чи то освітній, де тимчасово проживають діти з регіонів, де тривають активні бойові дії.

«Чотири дні тому ми започаткували безкоштовні покази вистав дітям-переселенцям. Щодня ми даємо виставу в одному з закладів, а також організовуємо ігрову програму, щоб діти могли відволіктися від жахіть війни. Діти та батьки завжди раді нам, а ми, в свою чергу, заряджаємося неймовірною енергією», – розповів Григорій Педько.

Він уточнив, про виставу дітей не попереджають – щоразу це сюрприз.

«Ми не повідомляємо, де саме буде проходити чергова вистава, а тому для дітей і їхніх батьків це завжди сюрприз. Крім цього ми приходимо з солодкими подарунками, несемо краплинку добра і радості. Наше завдання – викликати шквал позитивних емоцій, для цього поєднуємо вистави та ігри», – додав керівник театру.