ОЧІЛЬНИК ОВА – ПРО СИТУАЦІЮ В ОБЛАСТІ

Андрій Райкович поінформував про стан справ в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі він повідомив:

Впродовж доби, особливо вночі, на Кіровоградщині не стихали сирени. Інформація з усіх громад і територій – все спокійно і контрольовано.

🇺🇦За добу ми прихистили більше 10 тисяч біженців. 3 тисячі з них – діти. Всі нагодовані, з дахом над головою.

🇺🇦Звертаю увагу, що Держпродспоживслужба посилює моніторинг за зростанням цін на соціально значимі товари! Він стає систематичним.

🇺🇦Прошу керівників територій активно комунікувати з місцевим бізнесом, підприємцями щодо влаштування переселенців на роботу. Адже Президент, уряд здійснюють безпрецедентні кроки підтримки для тих, працевлаштовує внутрішньопереміщених осіб. Цей процес максимально спрощений і цифровізований.

🇺🇦Шановні земляки! Практично усі місцеві підрозділи ДСНС вимушені зараз гасити пожежі не від обстрілів, а від спалювання сухостою. Це неприпустимо у воєнний час! Пильнуйте свої обійстя і своїх сусідів. Прошу і аграріїв зрозуміти надзвичайну важливість цієї заборони! ДСНС є чим займатись.

🇺🇦І позитивні новини. За добу у нас народилося 8 дівчаток і 5 хлопчиків. Щасливими стали мами з Києва, Миколаївщини і Харкова.