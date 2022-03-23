У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТОРГІВЛЯ

Стан справ на споживчому ринку обласного центру прокоментував заступник міського голови Михайло Бєжан.

Після звернення міської влади до кропивницьких підприємців щодо продовження роботи навіть в умовах воєнного стану є суттєве пожвавлення на споживчому ринку, що свідчить про повне розуміння бізнесом поточної ситуації.

– Майже всі продовольчі магазини мережевої торгівлі – 92 % – працюють і забезпечують постачання продовольчих товарів, попит на які у період воєнного стану підвищився. Наразі основні групи продовольчих товарів постачаються у продаж. Переважна більшість, а саме 73%, непродовольчих магазинів також працюють, – повідомляє Михайло Бєжан.

Так, за вівторок, 22 березня відновили роботу 9 магазинів, в яких реалізується побутова техніка, косметика та ювелірні прикраси. Також у цей день поновили діяльність 2 ресторани та 2 кафе.

Працюють всі АЗС, аптечні заклади, ринки. Відновили роботу і 78 % об’єктів побутового обслуговування.

Чверть закладів ресторанного господарства міста працюють на волонтерських засадах переважно на виконання замовлень з організації гарячого харчування для окремих категорій споживачів.

– Крім виконання своїх основних функцій, значна частина бізнес-спільноти демонструє високий рівень соціально зорієнтованої роботи: надається гуманітарна допомога, організовується безкоштовне харчування і проживання для окремих категорій громадян. Міська рада вдячна усім власникам і керівникам, які активно допомагають у захисті території і населення, є патріотами нашої громади і України, – наголосив Михайло Бєжан.