ВТРАТИ ВОРОГА ЗА МІСЯЦЬ ВІЙНИ

☝🏻Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про бойові втрати противника з 24.02 до 24.03, які орієнтовно склали / 🇬🇧 The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.03 were approximately:

▪️ особового складу / personnel – понад/ aprox. 15,8 тис. осіб,

▪️ танків / tanks ‒ 530 од.,

▪️ бойових броньованих машин / APV ‒ 1597 од.,

▪️ артилерійських систем / artillery systems – 280 од.,

▪️ РСЗВ / MLRS – 82 од.,

▪️ засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 47 од.,

▪️ літаків / aircraft – 108 од.,

▪️ гелікоптерів / helicopters – 124 од.;

▪️ автомобільної техніки / vehicles – 1033 од.,

▪️ легкі швидкісні катери / light speedboats – 4 од.,

▪️ цистерн з ПММ / fuel tanks – 72 од.,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 50 од.,

▪️ Спеціальна техніка / special equipment – 16.