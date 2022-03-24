ВІДОМИЙ “АВТОРИТЕТ” НА ПРІЗВИСЬКО “ФУТБОЛІСТ” МОЖЕ БУТИ ЗАТРИМАНИЙ ЗА ЗРАДУ

УСБУ в Кіровоградській області нейтралізувала злочинне угруповання, учасники якого з початку вторгнення РФ пропагували ідеї «руZZкого міра» та підбурювали українських військових до антидержавних дій.

Його організатор – місцевий авторитет на прізвисько «Футболіст». Наприкінці лютого він втік до Ростова, де його зустріла ФСБ.

За вказівкою російських спецслужб він переформатував «роботу» угруповання: закликав не допомагати ЗСУ та сприяти диверсійним групам. А після свого повернення обіцяв налагодити співпрацю з окупантами та захистити кожного.

Учасники ОЗУ одразу почали вести «роз’яснювальну роботу» серед місцевих підприємців, яким нав’язували проросійські погляди.

Спецпризначенці СБУ нейтралізували злочинний вплив активних членів угруповання. Викриті особи дають покази та співпрацюють зі слідством.