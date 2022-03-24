ГОЛОВНЕ ЗІ ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ ПРО СИТУАЦІЮ НА ФРОНТІ

Війна з Росією: ситуація станом на 24 березня.

🔻Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше, ніж 22 березня).

🔻Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

🔻За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.) Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.

🔻На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для придушень протестів.

🔻Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках.