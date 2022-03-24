ЗАТРИМАНА НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗРАДНИЦЯ “ПРАЦЮВАЛА” ЗА ЦИГАРКИ ТА АЛКОГОЛЬ

Управлінням СБУ в Кіровоградській області затримано громадянку України, яка під час захоплення та утримання окупантами території с. Кашперо-Миколаївка Миколаївської області налагодила з ними тісний особистий контакт.

В ході слідства встановлено, що зрадниця за винагороду у вигляді грошових коштів, цигарок, алкоголю та продуктів харчування надавала представникам ЗС країни-агресора відомості щодо місць дислокації підрозділів ЗС України, учасників АТО/ООС, патріотично налаштованих активістів з числа мешканців сіл Миколаївської та Кіровоградськоі областей, які могли б організувати рух опору збройній агресії рф, чим поставила під загрозу їх життя та свободу.

Слідчим відділом Управління зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України (державна зрада) та затримано в порядку ст. 208 КПК України.