У КРОПИВНИЦЬКОМУ – АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

У зв’язку із необхідністю виконання аварійно – ремонтних робіт з розчистки трас ліній електропередачі, сьогодні, 24 березня, відбудеться тимчасова перерва в електропостачанні з 10:00 до 17:00 за адресами:

Акмолінська, 1-8, 8а, 9-17, 18/28, 19/26, 20/29, 21/27, 21а, 22-34, 35/34

Водоп’янова, 37/62, 38-41, 43, 45, 48а, 48б, 50-53, 55, 57, 59

Воронезька, 1/23, 2/25, 3-8, 10-18, 20

Кам’яний пров., 1/66, 2/64, 3-4, 4а, 5-8, 9/2, 10, 10а, 13/82, 15-20, 20а, 21-22

Кримська, 59, 61, 63, 65, 67, 69-72, 72а, 73, 74/46, 74а, 75/44, 76/49, 76а, 77/47, 78-79, 79/12, 80/14, 81/11

Середній пров., 22/18, 22а, 24, 26, 28, 30

Таврійська, 39, 41, 43, 45, 47, 49/34, 51/35, 52-58, 58а, 59, 60/36, 60а, 61/42

Таврійський пров., 3-11, 14, 14а, 16, 18

Акмолінська, 36/35, 37/33, 38-48, 50-52, 53/17, 54/19, 55-60, 60а

Байкальська, 17, 19-31, 33-34, 35/22, 35а, 36-37, 38/25, 39-42, 44-45, 45А, 46, 48, 49/29, 50-54, 54/32, 55-64, 65/18, 66, 67/13, 68-71, 7220, 74/15, 76, 78, 80, 82, 88

Веселий пров., 1а, 3, 7, 11а, 22

Десантників, 27

Житомирська, 1-3, 5-6, 6а, 7-10, 10а, 11-34, 36, 37/18, 38, 39/17, 40-47, 47а, 48-51, 52К8, 53, 53а, 53б, 53в, 53г, 53д, 55, 55а